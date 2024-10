Friends of Naples, l’arte salvata dai privati: riportati alla luce due preziosi affreschi nascosti per secoli (Di martedì 15 ottobre 2024) Doppio impegno di Friends of Naples per la cura e la difesa delle opere del centro antico della città di Napoli. L’associazione Fon ha presentato in collaborazione con l’Archivio di Stato di Napoli e l’associazione Respiriamo Arte due lavori di restauro ultimati: l’affresco della piccola cappella votiva ritrovata nel 2023 nella sede dell’Archivio di Stato presso il complesso benedettino dei Santi Severino e Sossio e il restauro dell’affresco nella sacrestia della chiesa dedicata ai Santi Filippo e Giacomo dell’arte della Seta. alla presentazione erano presenti: Rosalia d’Apice, funzionario delegato Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli; Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli; Massimo Faella, presidente dell’Associazione Respiriamo Arte; Allegra Hicks, artista; Alberto Sifola, Presidente Friends of Naples. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Doppio impegno diofper la cura e la difesa delle opere del centro antico della città di Napoli. L’associazione Fon ha presentato in collaborazione con l’Archivio di Stato di Napoli e l’associazione Respiriamo Arte due lavori di restauro ultimati: l’affresco della piccola cappella votiva ritrovata nel 2023 nella sede dell’Archivio di Stato presso il complesso benedettino dei Santi Severino e Sossio e il restauro dell’affresco nella sacrestia della chiesa dedicata ai Santi Filippo e Giacomo deldella Seta.presentazione erano presenti: Rosalia d’Apice, funzionario delegato Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli; Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli; Massimo Faella, presidente dell’Associazione Respiriamo Arte; Allegra Hicks, artista; Alberto Sifola, Presidenteof

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli affreschi ritrovati grazie a Friends of Naples - domani la presentazione dei due restauri - Un cardine nel centro antico di Napoli unisce i due dipinti:l’affresco della piccola cappella votiva ritrovata nel 2023 nella sede dell’Archivio di Stato presso il complesso benedettino dei Santi Severino e Sossio e l’affresco della sacrestia della chiesa dedicata ai Santi Filippo e Giacomo dell’Arte della Seta sono stati recuperati grazie all’intervento dei mecenati di FON. (Ildenaro.it)

Il portone di Palazzo San Giacomo torna all’antico splendore grazie ai mecenati di Friends of Naples - Stefano Gasse realizzò nel prospetto meridionale, il principale, un alto basamento bugnato, che comprendesse anche la chiesa di San Giacomo la cui facciata, fu inglobata nell’edificio, andando a costituire uno dei tre portali presenti sulla facciata, precisamente il terzo da sinistra (restaurato grazie a Friends of Naples nel 2018). (Ildenaro.it)

Palazzo San Giacomo - ecco il portone restaurato grazie ai mecenati di Friends of Naples - “L’intervento di recupero del portone di Palazzo San Giacomo ha restituito il suo aspetto originario, esaltandone il ruolo di prestigioso biglietto da visita per la città di Napoli e celebrando la bellezza storica della facciata”, si legge in una nota di Friends of Naples che ringrazia le imprese sub appaltatrici Home Decoration, Euromediterranea Mobili e il Servizio di Polizia Locale, guidato ... (Ildenaro.it)