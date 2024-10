Liberoquotidiano.it - "Ecco perché il bancario spione controllava pure i morti", Paolo Mieli non usa giri di parole

(Di martedì 15 ottobre 2024) I dubbi sulche ha spiato i conti correnti di vip e politici al centro del dibattito. Ne parla a L'Aria Che Tira, nella puntata in onda lunedì 14 ottobre su La7,. Come ricordato, "ildi Bitonto ha indagato anche sui". Un dettaglio che dovrebbe far pensare. Il sospetto dell'editorialista del Corriere della Sera è infatti che ilabbia voluto "confondere le acque". D'altronde, spiega a David Parenzo, "se fossi io a fare un dossier ci metterei in mezzo anche pizza e fichi, per confondere le acque e non far capire io indagherei anche su L'Aria che tira". Intanto i periti della Procura di Bari cominceranno a breve l'analisi dei dispositivi elettronici di Vincenzo Coviello, il 52enneindagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.