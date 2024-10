Liberoquotidiano.it - "Cosa c'è a pagina 29": Capezzone smaschera il "trucco" di Repubblica

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nel suo Occhio al caffè, Danielepresenta i principali tempi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Il tema principale di oggi è la missione Unifil nel mirino di Israele che per combattere la presenza di Hezbollah nel sud del Libano inevitabilmente si scontra con i caschi blu presenti nelle basi. Spazio anche alle parole di Carlos Tavares, l'ad di Stellantis, che non ha escluso l'ipotesi di licenziamenti nel gruppo. E su questosottolinea che per trovarne notizia bisogna arrivare a29 di, testata del gruppo Gedi che fa riferimento agli Elkann. Infine i centri per calndestini in Albania. Il direttore editoriale di Libero non usa giri di parole: "Chi è stata la prima tonta a parlare di deportazione? Elly Schlein, ed eccola subito con ampio spazio sulle pagine de La Stampa".