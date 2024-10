Lettera43.it - Consulenze per 10 milioni con gare pilotate: perquisizioni negli uffici di Ernst&Young

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) La Guardia di Finanza di Milano, nella mattinata del 15 ottobre, ha effettuatodi Ernst&Young nel palazzo della Regione Lombardia e nella sede di Roma. Il nucleo di polizia economico finanziaria si è concentrato sulla società di consulenza nell’ambito dell’indagine coordinata dai magistrati della procura europea Eppo, Sergio Spadaro e Giordano Baggio, per turbativa d’asta. Sei i manager della società indagati, nel mirino per una serie di. Nella fattispecie la Guardia di Finanza ha acquisito documentazioni su 12, per un valore totale di circa 10di euro. Secondo l’ipotesi d’accusa, sarebbero state vinte grazie alla presentazione di requisiti non veritieri. L’indagine copre dieci anni, dal 2014 al 2024. Non ci sono coinvolti, ad oggi, funzionari pubblici.