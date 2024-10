Con Enzo Paolo nessuna crisi Grande Fratello Carmen Russo chiude il caso in diretta

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)Turchi hanno passato una settimana insieme nella casa del. Hanno unito e fatto discutere il pubblico, tra chi credeva alle loro parole e chi ha bollato come trovata pubblicitaria la decisione di far entrare lei nella Casa. Per chi non lo ricordasse quandoera arrivata nella casa del GF si era parlato diTurchi, stuzzicato da Signorini, aveva parlato di una serie di dubbi e paure. >> “Devi lasciare la casa”., concorrenti in lacrime dopo l’annuncio di Signorini “l’ho accolta con freddezza perché prima di partire, vi dico la verità , ho avuto un po’ il sentore cheera un po’ stufa di come agivo. Chiaramente subentrano tante cose diverse, sono cresciuto, non ballo più, insegno solamente. L’ho vista fredda e distaccata da me. La mia paura è che a lei non stia bene un uomo come me.