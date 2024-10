Gaeta.it - Cerimonia a Mediglia per il 50° anniversario della morte di Felice Maritano, vittima delle Brigate Rosse

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

La mattina di oggi, comune in provincia di Milano, ha ospitato una cerimonia solenne per commemorare il 50° anniversario della morte di Felice Maritano, maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri, insignito della medaglia d'oro al valor militare "alla memoria". Ucciso dalle Brigate Rosse il 15 ottobre 1974, Maritano è ricordato per il suo coraggio e il senso del dovere. L'evento ha visto la partecipazione di personalità istituzionali e familiari, sottolineando l'importanza del suo sacrificio per la società italiana. La cerimonia di commemorazione: presenze e significato La cerimonia ha avuto luogo alla presenza del Comandante Generale dell'Arma, Teo Luzi, il quale ha guidato le attività commemorative con un discorso che ha toccato i temi della lealtà e del sacrificio.