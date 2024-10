Oasport.it - Tiro a segno, quattro azzurri in gara alle Finali di Coppa del Mondo di Nuova Delhi

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Si terranno martedì 15 e mercoledì 16 ottobre a, in India, ledelladel2024 di: saranno 4 gliin. Nella prima giornata spaziospecialità da 10 metri, mentre nella seconda andranno in scena le gare da 25 e 50 metri. Nella pistola ad aria compressa dai 10 metri maschile saranno al via Federico Nilo Maldini, argento a Parigi 2024, ed il numero 1 del ranking mondiale, Paolo Monna, bronzoOlimpiadi e candidato al premio di “Tiratore dell’anno“. Nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile sarà al via Danilo Dennis Sollazzo, entrato in finale a Parigi 2024 e vicecampione delnel 2022, infine nella pistola automatica da 25 metri maschile l’Italia sarà rappresentata da Massimo Spinella, anch’eglista ai Giochi in Francia.