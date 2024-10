Sesto, 15enne molestata per strada: la polizia locale ferma un marocchino di 26 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sesto San Giovanni (Milano), 14 ottobre 2024 – Era con sua madre, ma questo non è bastato a fermare un 26enne marocchino dal molestare una ragazzina. La vittima è una sestese di 15 anni. Si trovava in via Cairoli, insieme al genitore, quando è stata notata dallo straniero che ha iniziato a seguirla. Per tutto il percorso, il giovane non ha mai smesso di cercare un approccio: le stava sempre dietro, le parlava, le rivolgeva domande insistenti, provando a starle vicino mentre camminava. Una situazione che ha subito preoccupato la madre, che ha tentato più volte di divincolarsi dal marocchino, prima chiedendogli di lasciarle stare e poi accelerando il passo. Ma il 26enne non ne voleva sapere e continuava a non mollare la 15enne, standole col fiato sul collo. L’intervento degli agenti Solo il tempestivo intervento della polizia locale ha fatto sì che la situazione non degenerasse. Ilgiorno.it - Sesto, 15enne molestata per strada: la polizia locale ferma un marocchino di 26 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)San Giov(Milano), 14 ottobre 2024 – Era con sua madre, ma questo non è bastato are un 26ennedal molestare una ragazzina. La vittima è una sestese di 15. Si trovava in via Cairoli, insieme al genitore, quando è stata notata dallo straniero che ha iniziato a seguirla. Per tutto il percorso, il giovane non ha mai smesso di cercare un approccio: le stava sempre dietro, le parlava, le rivolgeva domande insistenti, provando a starle vicino mentre camminava. Una situazione che ha subito preoccupato la madre, che ha tentato più volte di divincolarsi dal, prima chiedendogli di lasciarle stare e poi accelerando il passo. Ma il 26enne non ne voleva sapere e continuava a non mollare la, standole col fiato sul collo. L’intervento degli agenti Solo il tempestivo intervento dellaha fatto sì che la situazione non degenerasse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francia - Philippine Le Noir de Carlan uccisa a Parigi a 19 anni da un marocchino già condannato per stupro : doveva essere espulso - Il killer Taha O. Sul giovane pendeva . L'omicidio in Francia di Philippine Le Noir de Carlan, studentessa classe 2004 uccisa a Parigi, sta scuotendo fortemente l’opinione pubblica francese. , un 22enne di nazionalità marocchina, è stato arrestato in Svizzera tre giorni dopo il ritrovamento del corpo. (Ilgiornaleditalia.it)

Milano - terrorismo internazionale : arrestato marocchino di 28 anni - . Milano, 11 settembre 2024 – Operazione antiterrorismo a Milano. La polizia di Stato del capoluogo lombardo ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un ventottenne marocchino - con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti - per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e indagato ... (Ilgiorno.it)

Marocchino arrestato al supermercato a Como. Sorpresa : "90 pagine - 26 anni" - clandestino da record - Come riporta la Provincia di Como, Mohammed Dowida - straniero senza fissa dimora - è stato arrestato per un motivo marginale se confrontato con tutti i suoi precedenti. . "Sono in Italia da 26 anni e sono sempre stato irregolare". Il processo per il furto si è tenuto ieri mattina e l'avvocato che l'ha assistito, il legale Massimiliano Galli, ha scelto di patteggiare quattro mesi di pena senza ... (Liberoquotidiano.it)