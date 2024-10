Posizionate le prime nuove panchine in plastica riciclata fra corso Umberto I e piazza Sacro Cuore [FOTO] (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un nostro lettore ci ha segnalato il posizionamento delle prime nuove panchine fra corso Umberto I e piazza Sacro Cuore. Si tratta di panchine realizzate con plastica riciclata, dal design moderno. Sono in fase di completamento le operazioni di fissaggio al suolo. Ricordiamo che i lavori di Ilpescara.it - Posizionate le prime nuove panchine in plastica riciclata fra corso Umberto I e piazza Sacro Cuore [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un nostro lettore ci ha segnalato il posizionamento dellefraI e. Si tratta direalizzate con, dal design moderno. Sono in fase di completamento le operazioni di fissaggio al suolo. Ricordiamo che i lavori di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piazza Santa Maria di Gesù - spuntano le prime panchine : al via la riqualificazione - . . "Come più volte richiesto dagli abitanti del quartiere, è il primo passo verso il rilancio di questa importante area della città ", dice. Prendono il via gli interventi di riqualificazione di piazza Santa Maria di Gesù con l'allestimento di un'area relax e con l’installazione delle prime panchine. (Palermotoday.it)