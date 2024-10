Patrizia Laquidara: dalla musica al teatro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 6 settembre 2024, Patrizia Laquidara, cantante, scrittrice e artista poliedrica, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Ti Ho Vista Ieri”, evoluzione sonora del suo romanzo omonimo. Durante un’intervista, Laquidara ha spiegato come il libro sia una sorta di romanzo di formazione, che raccoglie storie e personaggi legati a una memoria collettiva e personale. Ambientato tra Sicilia e Veneto, il libro racconta figure femminili che popolano l’albero genealogico dell’artista, protagoniste anche della canzone. L’Evoluzione dal Romanzo alla musica Il passaggio dal romanzo alla musica è stato per Patrizia Laquidara un processo naturale. Come raccontato durante l’intervista, l’artista ha percepito la necessità di tradurre in musica le emozioni e le storie presenti nel libro. Dailyshowmagazine.com - Patrizia Laquidara: dalla musica al teatro Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 6 settembre 2024,, cantante, scrittrice e artista poliedrica, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Ti Ho Vista Ieri”, evoluzione sonora del suo romanzo omonimo. Durante un’intervista,ha spiegato come il libro sia una sorta di romanzo di formazione, che raccoglie storie e personaggi legati a una memoria collettiva e personale. Ambientato tra Sicilia e Veneto, il libro racconta figure femminili che popolano l’albero genealogico dell’artista, protagoniste anche della canzone. L’Evoluzione dal Romanzo allaIl passaggio dal romanzo allaè stato perun processo naturale. Come raccontato durante l’intervista, l’artista ha percepito la necessità di tradurre inle emozioni e le storie presenti nel libro.

