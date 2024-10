L’economista Galli spiega perché il governo Meloni ha problemi ben più grossi del Pil che cresce poco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Pil quest'anno crescerà meno dell'1%, la stima che aveva fatto il governo. Secondo l'economista Giampaolo Galli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, il ribasso però è poco importante. Sono altri i problemi che il governo dovrà affrontare: l'incertezza internazionale, la riduzione della spesa pubblica (necessaria per mettere in ordine i conti dello Stato), e alcune previsioni poco chiare inserite nel Psb. Fanpage.it - L’economista Galli spiega perché il governo Meloni ha problemi ben più grossi del Pil che cresce poco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Pil quest'annorà meno dell'1%, la stima che aveva fatto il. Secondo l'economista Giampaolo, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, il ribasso però èimportante. Sono altri iche ildovrà affrontare: l'incertezza internazionale, la riduzione della spesa pubblica (necessaria per mettere in ordine i conti dello Stato), e alcune previsionichiare inserite nel Psb.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’economista Galli spiega perché il governo Meloni ha problemi ben più grossi del Pil che cresce poco - Il Pil quest’anno crescerà meno dell’1%, la stima che aveva fatto il governo. Secondo l’economista Giampaolo Galli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, il ribasso però è poco impo ... (fanpage.it)

Il territorio affonda e il negazionismo sta a galla - Clima (Commenti) In questo momento il pianeta è pervaso da guerre e conflitti che stanno trascinando l’umanità verso una guerra mondiale. Così chi governa pensa solo ad armarsi sempre di più, non cert ... (ilmanifesto.it)

"Cpr necessario. Il Comune latita" - La richiesta della Polizia di Stato per un Centro di permanenza per i rimpatri in Toscana spinge la politica locale all'azione. Il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli sottolinea l'importan ... (lanazione.it)