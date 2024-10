Italia Israele, Maldini : «Emozionato di vestire i colori azzurri. A mio padre racconterò che…» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le dichiarazioni del giocatore azzurro dopo quella che è stata la partita di stasera di Nations League Italia Israele Le dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport di Daniel Maldini (ex Milan) dopo la partita Italia Israele di Nations League. LE PAROLE – «Emozione forte, positiva, sono molto contento di essere entrato e che la partita Calcionews24.com - Italia Israele, Maldini : «Emozionato di vestire i colori azzurri. A mio padre racconterò che…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le dichiarazioni del giocatore azzurro dopo quella che è stata la partita di stasera di Nations LeagueLe dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport di Daniel(ex Milan) dopo la partitadi Nations League. LE PAROLE – «Emozione forte, positiva, sono molto contento di essere entrato e che la partita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - Daniel Maldini : “L’esordio un’emozione forte. Lo dedico alla famiglia” - Lo ha detto Daniel Maldini a Rai Sport dopo l’esordio in azzurro nella vittoria dell’Italia per 4-1 su Israele in Nations League. Mio padre e mia madre in tribuna? Sono contento che siano venuti, dopo ci sentiremo e avremo modo di parlare. Lo dedico alla famiglia” appeared first on SportFace. The post Italia-Israele, Daniel Maldini: “L’esordio un’emozione forte. (Sportface.it)

DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre : Italia liquida Israele - finisce 4-1. Pereiro ufficiale al Genoa - CT: Simon. 14:42 14 Ottobre Roma-Inter, il comunicato UFFICIALE della Curva Sud Sabato, all’Olimpico, Roma-Inter. 08:03 ... (Calciomercato.it)

L'Italia di Spalletti batte Israele : doppietta di Di Lorenzo - un assist per Raspadori - Grandi protagonisti dell'incontro i calciatori del Napoli con Giovanni Di Lorenzo, capitano di giornata vista l'assenza di Donnarumma, che ha messo a segno una doppietta e Giacomo Raspadori, sceso in campo da. L'Italia di Luciano Spalletti batte Israele a Udine per 4-1 nel match di Nations League. (Napolitoday.it)