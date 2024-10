Il nuovo taglio caschetto micro di Bianca Balti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi, 14 ottobre, è un giorno importante per Bianca Balti. La modella, nata a Lodi, 40 anni, comincia il suo percorso di cure dopo l’operazione per il cancro ovarico. Avvenuta d’urgenza, qualche settimana fa. Un giorno significativo per Bianca che, con coraggio e consapevolezza, ha deciso di raccontare la sua malattia. Giorno dopo giorno, fino a mostrarne le cicatrici. Quello che mostra oggi, a poche ore dall’inizio della chemio, è un nuovo, simbolico, taglio corto di capelli. La sua filosofia è: un passo alla volta. Bianca Balti e il taglio corto e simbolico prima della chemio Con sorriso e con coraggio. Così Bianca Balti ha scelto di affrontare il suo percorso di cura dopo la diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio e dopo l’intervento. Amica.it - Il nuovo taglio caschetto micro di Bianca Balti Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi, 14 ottobre, è un giorno importante per. La modella, nata a Lodi, 40 anni, comincia il suo percorso di cure dopo l’operazione per il cancro ovarico. Avvenuta d’urgenza, qualche settimana fa. Un giorno significativo perche, con coraggio e consapevolezza, ha deciso di raccontare la sua malattia. Giorno dopo giorno, fino a mostrarne le cicatrici. Quello che mostra oggi, a poche ore dall’inizio della chemio, è un, simbolico,corto di capelli. La sua filosofia è: un passo alla volta.e ilcorto e simbolico prima della chemio Con sorriso e con coraggio. Cosìha scelto di affrontare il suo percorso di cura dopo la diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio e dopo l’intervento.

