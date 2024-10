Temporeale.info - Formia / La nascente “Pasta Formia” alla prestigiosa fiera dell’alimentazione di Parigi [VIDEO]

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di lunedì 14 ottobre 2024)– Una start up che intende coltivare una bellicosa mission, contribuire a riportare di nuovo in alto il vessillo dinel mondo per la produzione e la commercializzazione della. Di quella del passato legato al glorioso pastificio Paone? Deve essere un motivo di orgoglio e di vanto ma quell’ultrasecolare esperienza, imprenditoriale economica L'articolo/ LadiTemporeale Quotidiano.