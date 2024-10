Ester Raimondi muore a 15 anni dopo una malattia fulminante: la procura indaga (Di lunedì 14 ottobre 2024) È morta a 15 anni dopo essere stata ricoverata e dimessa una prima volta, salvo poi peggiorare e, a quel punto, l’intervento dei medici è stato inutile. Così ora la procura di Bergamo indaga sul decesso di Ester Raimondi, la ragazza di Mozzanica, vittima di una malattia fulminante allo stomaco. Gli inquirenti vogliono però capire se la sua morte sarebbe stata evitata nel caso in cui il problema fosse stato correttamente diagnosticata al primo ingresso in pronto soccorso. Come riporta Il Giorno, la giovane ha iniziato a sentire i primi dolori all’addome nel pomeriggio di venerdì 11 e ha continuato ad accusarli in serata. A quel punto, i genitori hanno deciso di portarla all’ospedale di Treviglio dove, dopo la visita del pediatra di turno, la 15enne è stata dimessa con la prognosi di un virus influenzale. Ma sabato mattina la mattina è precipitata. Ilfattoquotidiano.it - Ester Raimondi muore a 15 anni dopo una malattia fulminante: la procura indaga Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È morta a 15essere stata ricoverata e dimessa una prima volta, salvo poi peggiorare e, a quel punto, l’intervento dei medici è stato inutile. Così ora ladi Bergamosul decesso di, la ragazza di Mozzanica, vittima di unaallo stomaco. Gli inquirenti vogliono però capire se la sua morte sarebbe stata evitata nel caso in cui il problema fosse stato correttamente diagnosticata al primo ingresso in pronto soccorso. Come riporta Il Giorno, la giovane ha iniziato a sentire i primi dolori all’addome nel pomeriggio di venerdì 11 e ha continuato ad accusarli in serata. A quel punto, i genitori hanno deciso di portarla all’ospedale di Treviglio dove,la visita del pediatra di turno, la 15enne è stata dimessa con la prognosi di un virus influenzale. Ma sabato mattina la mattina è precipitata.

Ester Raimondi muore a 15 anni dopo essere stata dimessa “per un’influenza” - Domenica mattina Ester è stata colta da un arresto cardio-respiratorio ed è morta. Dopo alcune ore, però, la situazione è divenuta drammatica per la 15enne che è prima svenuta in casa. In serata il padre ha deciso di portarla al pronto soccorso di Treviglio. Padre e zio si affrontano: un morto Ester Raimondi ha cominciato ad accusare i primi dolori all’addome nel pomeriggio di venerdì 11 ... (Thesocialpost.it)

Ester Raimondi muore a 15 anni - 36 ore dopo i primi sintomi. Era stata dimessa con la diagnosi di influenza - Aveva grande energia e voglia di vivere. Era brava a scuola e in famiglia. L'Amministrazione Comunale si stringe, insieme alla comunità di Mozzanica, attorno ai genitori, al fratello e agli amici. I sintomi: come racconta la madre, Silvana Fossati, la ragazza venerdì pomeriggio mentre è con gli amici accusa i primi dolori all’addome, che poi si ripresentano anche in serata, più forti, mentre è a ... (Ilgiorno.it)