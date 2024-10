Dimessa dall’ospedale di Treviglio con la diagnosi di influenza intestinale, 15enne muore il giorno dopo (Di lunedì 14 ottobre 2024) La 15enne, che lamentava dolori addominali e vomito, è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio venerdì 11 ottobre. Dimessa con la diagnosi di virus influenzale, è morta dopo due ricoveri in 36 ore: la Tac ha in seguito evidenziato la perforazione dell'intestino. Fanpage.it - Dimessa dall’ospedale di Treviglio con la diagnosi di influenza intestinale, 15enne muore il giorno dopo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La, che lamentava dolori addominali e vomito, è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale divenerdì 11 ottobre.con ladi virusle, è mortadue ricoveri in 36 ore: la Tac ha in seguito evidenziato la perforazione dell'intestino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dimessa dall’ospedale di Treviglio con la diagnosi di influenza intestinale, 15enne muore il giorno dopo - La 15enne, che lamentava dolori addominali e vomito, è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio venerdì 11 ottobre ... (fanpage.it)

Chi era Ester Raimondi? La 15enne di Mozzanica morta a Bergamo dopo essere stata dimessa “per un’influenza” - È morta in ospedale a Bergamo dopo essere stata dimessa a Treviglio "per un'influenza": ecco chi era la 15enne Ester Raimondi. (tag24.it)

Ester Raimondi morta a 15 anni dopo due ricoveri in ospedale: il malore a casa, dolori allo stomaco scambiati per influenza - Dimessa per «un'influenza», una ragazza di 15 anni, Ester Raimondi, è morta in ospedale a Bergamo per una malattia fulminante allo stomaco, che le avrebbe ... (leggo.it)