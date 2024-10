Banca Intesa Sanpaolo indagata: il caso dei conti correnti spiati. Clienti valutano cause per risarcimenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) I conti correnti non si possono "spiare" o soltanto "guardare", soprattutto senza autorizzazioni giudiziarie o fiscali che ne giustifichino la motivazione. Per questo Banca Intesa Sanpaolo risulta formalmente indagata nell'inchiesta a carico di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente che in 26 mesi ha compiuto accessi abusivi ai conti correnti e alle carte di credito di 3572 correntisti di 679 filiali L'articolo Banca Intesa Sanpaolo indagata: il caso dei conti correnti spiati. Clienti valutano cause per risarcimenti proviene da Firenze Post. .com - Banca Intesa Sanpaolo indagata: il caso dei conti correnti spiati. Clienti valutano cause per risarcimenti Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Inon si possono "spiare" o soltanto "guardare", soprattutto senza autorizzazioni giudiziarie o fiscali che ne giustifichino la motivazione. Per questorisulta formalmente nell'inchiesta a carico di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente che in 26 mesi ha compiuto accessi abusivi aie alle carte di credito di 3572sti di 679 filiali L'articolo: ildeiperproviene da Firenze Post.

Conti correnti spiati : la banca si scusa - ma il problema resta serio - Quanto avvenuto non dovrà più accadere”. Il gruppo bancario finito nella bufera – Cityrumors,. . it Per oltre due anni, tra il 2022 e il giugno del 2024, un dipendente della banca Intesa San Paolo, poi licenziato, avrebbe effettuato un totale di 6. Forse servivano nomi altisonanti come quello della premier Giorgia Meloni per scoperchiare il vaso di pandora, fatto di “interrogazioni di dati” ... (Cityrumors.it)

"Accessi abusivi" ai conti vip - le indagini : verso l'analisi dei dispositivi elettronici del bancario - Cominceranno a breve le verifiche sui dispositivi elettronici di Vincenzo Coviello, 52enne bancario originario di Bitonto indagato per abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Lo riporta l'Ansa. L'uomo è accusato di aver spiato... (Baritoday.it)

Conti bancari - Foti denuncia il silenzio della sinistra : “Gravi attacchi” - . se i ruoli fossero stati invertiti? Se fosse stato un esponente della sinistra a subire attacchi simili, saremmo stati inondati da cortei sindacali e manifestazioni di piazza", ha poi aggiunto L'articolo Conti bancari, Foti denuncia il silenzio della sinistra: “Gravi attacchi” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)