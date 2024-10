Lanazione.it - Luglio 1963: il trombetto suona al centro dell’opera

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ben 61 anni eppure la storia di questo drappellone è ancor oggi viva: quello del 2dipinto da Aleardo Paolucci. L’interpretazione di questo artista di Piena è quanto mai classica e rispettosa: unaccenna un movimento e un suono al, la madonna di Provenzano spicca nella parte superiore mentre in basso la soluzione degli stemmi delle Contrade è moderna, riprendendo lo stile della parte centrale. Dopo quelli dipinti negli anni giovanili, del 1952 e 1953, ecco un’opera più matura, convinta, se vogliamo l’inizio di un percorso che lo porta ad una sentita versatilità come l’aver curato scenografie per la televisione, francobolli e altre realizzazione piuttosto impegnative. Un Palio figlio del suo tempo, vinto dalla Pantera di Ettore Bastianini, che non si ferma ad una formale ricostruzione dell’universo senese e contradaiolo.