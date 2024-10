Quotidiano.net - La solitudine di fronte al baratro della guerra

(Di domenica 13 ottobre 2024) Andare o restare? Ridurre il contingente militare o modificare gli obiettivimissione? Battere in ritirata o limitarsi a trasferire i soldati altrove? L’unica certezza è che, a oggi, non ci sono risposte, e che quelle risposte l’Italia dovrà necessariamente trovarle da sola, visto il vuoto di potere (americano) e l’assenza di una guida (europea) che possano aiutarci a uscire onorevolmente da un incubo chiamato Libano. epa11459111 A UNIFIL solider stands guard during a medical day for displaced families, who fled their homes located on the Lebanese-Israeli border, at the Union of Tyre Municipalities in the southern port city of Tyre, Lebanon, 05 July 2024.