La Regione sblocca il riaccertamento dei residui | pagamenti alle imprese per 14 miliardi

La Regione sblocca il riaccertamento dei residui: pagamenti alle imprese per 1,4 miliardi (Di domenica 13 ottobre 2024) La giunta regionale ha approvato il provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, consentendo l’erogazione di pagamenti a imprese ed enti per 1,4 miliardi di euro. "Sappiamo che l’operazione, quest'anno – sottolinea il presidente regionale Cataniatoday.it - La Regione sblocca il riaccertamento dei residui: pagamenti alle imprese per 1,4 miliardi Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La giunta regionale ha approvato il provvedimento diordinario deiattivi e passivi al 31 dicembre 2023, consentendo l’erogazione died enti per 1,4di euro. "Sappiamo che l’operazione, quest'anno – sottolinea il presidente regionale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Regione approva il riaccertamento dei residui : "Liberate risorse per 1 - 4 miliardi" - La giunta regionale ha approvato il provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, consentendo l’erogazione di pagamenti a imprese ed enti per 1,4 miliardi di euro. L’operazione, quest'anno, ha avuto un iter particolarmente complesso per ragioni di... (Palermotoday.it)

Regione - una task force per completare il riaccertamento dei residui - L’assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino ha istituito una task force per accelerare il completamento del riaccertamento ordinario dei residui. Ne faranno parte il capo di gabinetto dell’assessorato dell’Economia Gianni Silvia, il ragioniere generale della Regione siciliana Ignazio... (Agrigentonotizie.it)