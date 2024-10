La Jomi Salerno batte i Lions Sassari nella quinta giornata di Serie A1 femminile (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPronostico rispettato alla lettera. La Jomi Salerno supera agevolmente la trasferta in Sardegna rifilando un sonoro 39-17 al Lions Sassari. Dopo la sorprendente e sonora sconfitta casalinga rimediata contro il Cassano Magnago, la squadra di Vincent era appesa ad un immediato riscatto, lo imponevano il blasone e la classifica che non poteva concedere ulteriori passi falsi. Al PalaSantoru la Jomi ha fatto tutto quello che le si chiedeva, compresa una prestazione di buon livello tecnico arricchita da incoraggianti prestazioni individuali. Il tecnico francese, forte di un risultato subito incanalato senza particolari affanni, ha ruotato le giocatrici a sua disposizione concedendo minuti e campo a tutto l’organico. Anteprima24.it - La Jomi Salerno batte i Lions Sassari nella quinta giornata di Serie A1 femminile Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPronostico rispettato alla lettera. Lasupera agevolmente la trasferta in Sardegna rifilando un sonoro 39-17 al. Dopo la sorprendente e sonora sconfitta casalinga rimediata contro il Cassano Magnago, la squadra di Vincent era appesa ad un immediato riscatto, lo imponevano il blasone e la classifica che non poteva concedere ulteriori passi falsi. Al PalaSantoru laha fatto tutto quello che le si chiedeva, compresa una prestazione di buon livello tecnico arricchita da incoraggianti prestazioni individuali. Il tecnico francese, forte di un risultato subito incanalato senza particolari affanni, ha ruotato le giocatrici a sua disposizione concedendo minuti e campo a tutto l’organico.

