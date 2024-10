Basket, Serie A 2024/2025: Varese perde ancora, Pistoia piega Cremona allo scadere (Di domenica 13 ottobre 2024) Prosegue la terza giornata della stagione 2024/2025 di Serie A1 di Basket RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON Terza giornata e terza partita in cui Varese subisce più di 100 punti. Come nelle prime due uscite la squadra di Mandole dimostra di poter esprimere un grande Basket nei primi due quarti per poi calare vistosamente a cavallo tra il terzo e il quarto periodo. Dopo i 118 punti presi da Brescia e i 105 da Tortona, oggi l’Openjobmetis cade 106-100 in casa di Trento. Decisivo il terzo quarto da 29-14 a favore della squadra di Galbiati, trascinata dai 24 punti di Ford e dai 21 dell’ex Golden State Lamb. Bene anche Cale con 20 punti e 5 rimbalzi. Doppia doppia da 13 punti+10 rimbalzi per Mawugbe. Qualche problema alla caviglia per Nico Mannion, che commette anche delle gravi sbavature a livello difensivo e chiude con 16 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Prosegue la terza giornata della stagionediA1 diRISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON Terza giornata e terza partita in cuisubisce più di 100 punti. Come nelle prime due uscite la squadra di Mandole dimostra di poter esprimere un grandenei primi due quarti per poi calare vistosamente a cavtra il terzo e il quarto periodo. Dopo i 118 punti presi da Brescia e i 105 da Tortona, oggi l’Openjobmetis cade 106-100 in casa di Trento. Decisivo il terzo quarto da 29-14 a favore della squadra di Galbiati, trascinata dai 24 punti di Ford e dai 21 dell’ex Golden State Lamb. Bene anche Cale con 20 punti e 5 rimbalzi. Doppia doppia da 13 punti+10 rimbalzi per Mawugbe. Qualche problema alla caviglia per Nico Mannion, che commette anche delle gravi sbavature a livello difensivo e chiude con 16 punti, 4 rimbalzi e 5 assist.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Trento-Varese 101-88 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 26? – Esce Mannion, rientrato non benissimo dagli spogliatoi. 2? – Subito una tripla di Mannion, 0-3. 18? – Alviti da tre e timeout Trento, 40-51. 39? – In gestione Trento, 98-88. 24? – I ritmi restano alti e Varese resta al comando, 58-66. 21? – Si riparte. 16. Il live in diretta di Trento-Varese, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. (Sportface.it)

LIVE – Trento-Varese 92-78 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 6? – Grande pressing di Trento sulla rimessa. FINE PRIMO QUARTO 9? – Cala Mannion e Varese va sotto, 21-19. Il live in diretta di Trento-Varese, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Ora, un testa a testa interessante contro una formazione a caccia di punti e di solidità difensiva, dato che Varese ha perso sia contro Brescia che contro Tortona, in entrambi i casi ... (Sportface.it)

LIVE – Trento-Varese 79-72 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 18? – Due liberi per Mannion, 40-48. 20? – Efficienza offensiva di Varese che sarà difficile da mantenere per tutto il match, 45-55. 24? – Timeout Varese, 60-66. Ottimo avvio di campionato per gli uomini di coach Galbiati, che hanno centrato due vittorie nelle prime due uscite, superando Reggio Emilia e Venezia. (Sportface.it)