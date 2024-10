Ascolti 12 ottobre, quanto ha fatto la terza puntata di Ballando con le Stelle (Di domenica 13 ottobre 2024) Parliamo di Ascolti. Ieri, 12 ottobre, è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle che ha visto scendere in pista tutte e 13 le coppie in gara. Anche ieri sera non è stato eliminato nessuno, ma sono finiti allo spareggio Alan Friedman e Sonia Bruganelli con i rispettivi maestri. Un valzer sognante quello di #AlanFriedman e #GiadaLini, avete acceso la pista di #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/6o0umhi43B — BallandoConLeStelle (@BallandoRai) October 12, 2024 Incantevole lo slow fox di #SoniaBruganelli e #CarloAloia a #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/I7qNb3sXFU — BallandoConLeStelle (@BallandoRai) October 12, 2024 La terza puntata di Ballando con le Stelle ha fatto 3.419.000 telespettatori pari al 25,9% di share. Biccy.it - Ascolti 12 ottobre, quanto ha fatto la terza puntata di Ballando con le Stelle Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Parliamo di. Ieri, 12, è andata in onda ladicon leche ha visto scendere in pista tutte e 13 le coppie in gara. Anche ieri sera non è stato eliminato nessuno, ma sono finiti allo spareggio Alan Friedman e Sonia Bruganelli con i rispettivi maestri. Un valzer sognante quello di #AlanFriedman e #GiadaLini, avete acceso la pista di #ConLepic.twitter.com/6o0umhi43B —ConLe(@Rai) October 12, 2024 Incantevole lo slow fox di #SoniaBruganelli e #CarloAloia a #ConLepic.twitter.com/I7qNb3sXFU —ConLe(@Rai) October 12, 2024 Ladicon leha3.419.000 telespettatori pari al 25,9% di share.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Ascolti TV Sabato 12 Ottobre 2024 - Tu Si Que Vales batte ancora Ballando Con Le Stelle - Nella serata di sabato 12 ottobre 2024, è andato in scena un nuovo e avvincente duello tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. 530. 000 spettatori, realizzando uno share del 25. …. 7%. A prevalere, seppur di poco, è stata Maria con il suo programma Tu sì que vales, trasmesso su Canale 5, che ha catturato l’attenzione di 3. (Mistermovie.it)

Auditel - analisi degli ascolti tv di : Verissimo e Sabato in Diretta | Sabato 12 ottobre 2024 - 5%) nella seconda parte. Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 12 ottobre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5. (Superguidatv.it)

Ascolti TV | Sabato 12 Ottobre 2024. Ballando 25.9% (3 - 4 mln) vs Tú Sí Que Vales 25.7% (3 - 5 mln) - Su Italia1 la finale di America’s Cup 2024 raduna. 000 spettatori (%) nella parte rilevata fino alle 1:59. 000 (%) – h. 1%. 000 spettatori (%). 000 spettatori con il % e Quasar raduna. Su La7 Operazione sottoveste segna. 419. 000 spettatori pari al %. 2%. 000 spettatori con il % nel secondo episodio. (Davidemaggio.it)