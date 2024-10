Pecco Bagnaia, svolta in diretta tv: ora Martin vede il titolo! (Di sabato 12 ottobre 2024) Pecco Bagnaia in rincorsa su Jorge Martin per confermarsi campione, ma lo spagnolo può contare su una nuova arma contro il rivale Dal prossimo fine settimana, ancora quattro weekend di gara, nel Motomondiale, per decidere quale sarà il verdetto. In un mese, sapremo chi sarà campione del mondo 2024 nella MotoGP. Il testa a testa tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin è sempre più entusiasmante e promette di tenere tutti con il fiato sospeso fino all’ultima curva. Francesco Bagnaia (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Lo spagnolo è ancora davanti, ma il campione in carica non vuole certo mollare, anzi. Con i 37 punti conquistati nel weekend in Giappone, a Motegi, ha ridotto le lunghezze di ritardo dal rivale ad appena 10 punti. Calciomercato.it - Pecco Bagnaia, svolta in diretta tv: ora Martin vede il titolo! Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024)in rincorsa su Jorgeper confermarsi campione, ma lo spagnolo può contare su una nuova arma contro il rivale Dal prossimo fine settimana, ancora quattro weekend di gara, nel Motomondiale, per decidere quale sarà il verdetto. In un mese, sapremo chi sarà campione del mondo 2024 nella MotoGP. Il testa a testa trae Jorgeè sempre più entusiasmante e promette di tenere tutti con il fiato sospeso fino all’ultima curva. Francesco(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Lo spagnolo è ancora davanti, ma il campione in carica non vuole certo mollare, anzi. Con i 37 punti conquistati nel weekend in Giappone, a Motegi, ha ridotto le lunghezze di ritardo dal rivale ad appena 10 punti.

