“Il Grande Gigante Pompiere” un murales degli studenti del liceo artistico Boscardin (Di sabato 12 ottobre 2024) È stato inaugurato sabato mattina 12 ottobre il murales “Il Grande Gigante Pompiere” di quasi 50 mq realizzato dagli studenti della 4 classe di Arti figurative del liceo Artistico “IIS Boscardin durante il mese di giugno 2024, presso la sede provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza.A Vicenzatoday.it - “Il Grande Gigante Pompiere” un murales degli studenti del liceo artistico Boscardin Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) È stato inaugurato sabato mattina 12 ottobre il“Il” di quasi 50 mq realizzato daglidella 4 classe di Arti figurative delArtistico “IISdurante il mese di giugno 2024, presso la sede provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza.A

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Travaglio a La7 : “Netanyahu avanza impunito in un gigantesco vuoto mondiale. Biden non ci sta con la testa - Harris è una grande ipocrita” - “Le parole di Papa Francesco contro la comunità internazionale? Il Papa non fa altro che descrivere il vuoto delle teste di coloro che dovrebbero avere delle idee alternative alla guerra del ‘tutti contro tutti’ che sta scatenando Netanyahu“. L'articolo Travaglio a La7: “Netanyahu avanza impunito in un gigantesco vuoto mondiale. (Ilfattoquotidiano.it)

Grande Festa di Latterie Vicentine - taglio della forma gigante più grande d'Italia - assaggi gratuiti - Domenica 6 ottobre 2024 torna l'appuntamento con la Grande Festa di Latterie Vicentine. Per una giornata la cooperativa vicentina apre le porte della sua sede di Bressanvido con un ricco programma di iniziative: visite guidate allo stabilimento, laboratori per adulti e bambini, street food e... (Vicenzatoday.it)

Grande Festa di Latterie Vicentine - taglio della forma gigante più grande d'Italia - assaggi gratuiti - Domenica 6 ottobre 2024 torna l'appuntamento con la Grande Festa di Latterie Vicentine. Per una giornata la cooperativa vicentina apre le porte della sua sede di Bressanvido con un ricco programma di iniziative: visite guidate allo stabilimento, laboratori per adulti e bambini, street food e... (Vicenzatoday.it)