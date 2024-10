"I tre Moschettieri - Opera Pop", il nuovo musical con Giò Di Tonno: "La mia svolta artistica" (Di sabato 12 ottobre 2024) Un debutto a cui Giò Di Tonno stava lavorando dal 2014 quando per la prima volta gli balenò nella mente, su consiglio del maestro d’armi Renzo Musumeci Greco, di portare in scena "I tre Moschettieri" di Alexandre Dumas. Dopo 10 anni di lavoro ecco finalmente pronto ad arrivare sui palchi di tutta Europa.today.it - "I tre Moschettieri - Opera Pop", il nuovo musical con Giò Di Tonno: "La mia svolta artistica" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un debutto a cui Giò Distava lavorando dal 2014 quando per la prima volta gli balenò nella mente, su consiglio del maestro d’armi Renzo Musumeci Greco, di portare in scena "I tre" di Alexandre Dumas. Dopo 10 anni di lavoro ecco finalmente pronto ad arrivare sui palchi di tutta

Teatro - arriva “I Tre Moschettieri-Opera Pop” con Giò Di Tonno - “Considero I Tre Moschettieri l’inizio di una nuova vita artistica che mi vedrà sempre più impegnato come compositore – ha affermato Giò Di Tonno – ho messo tutto me stesso in questo progetto che finalmente vede la luce. In questo luogo si intravede un libro dimenticato o forse lasciato lì da qualcuno volontariamente. (Ildenaro.it)

I tre moschettieri : arriva anche a Pescara lo spettacolo pop con Giò Di Tonno - Giò Di Tonno e tutto il cast de “I tre moschettieri – opera pop”, dopo le anteprime a Milano e Roma, arriverà anche a Pescara il prossimo anno. Il debutto del 2 novembre sarà seguito dallo spettacolo al teatro Massimo di Pescara, dove l’evento sarà in scena il 14 e 15 gennaio 2025 alle 21... (Ilpescara.it)