Gaza: bombe israeliane sulla città di Jabalya, 22 i morti. Colpiti 280 obiettivi terroristici (Di sabato 12 ottobre 2024) Almeno 22 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani la notte scorsa sulla città di Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza: lo ha reso noto il direttore dei servizi di emergenza locali, Fares Afana. I corpi delle vittime sono stati trasferiti all'ospedale di Al-Ahli. Lo riporta la Cnn. Oltre ai morti ci sono anche feriti e «un certo numero di dispersi ancora sotto le macerie», ha

