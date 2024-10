Ecco "La perla preziosa": una nuova casa famiglia a Candelara (Di sabato 12 ottobre 2024) Avevano cominciato la loro splendida storia nella casa di Monte Santa Maria, un cucuzzolo sulle colline di Pesaro. Dopo dieci anni Francesco Simonetti e Nicoletta Poderi si spostano in una nuova struttura, a Candelara, più adatta ad accogliere i loro cinque figli naturali e i tre in affido, che hanno diverse disabilità . L’inaugurazione della nuova sede della casa famiglia "La perla preziosa" è in programma domani alle 17 in strada della Pieve, 5/1. L’arcivescovo Sandro Salvucci celebrerà la Santa Messa, poi sarà scoperta una targa di ringraziamento ai donatori e agli enti che hanno sostenuto il progetto. A seguire poi ci sarà la festa, alla quale parteciperanno anche gli altri membri della comunità Papa Giovanni XXIII di cui fa parte "La perla preziosa". Ilrestodelcarlino.it - Ecco "La perla preziosa": una nuova casa famiglia a Candelara Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Avevano cominciato la loro splendida storia nelladi Monte Santa Maria, un cucuzzolo sulle colline di Pesaro. Dopo dieci anni Francesco Simonetti e Nicoletta Poderi si spostano in unastruttura, a, più adatta ad accogliere i loro cinque figli naturali e i tre in affido, che hanno diverse disabilità . L’inaugurazione dellasede della"La" è in programma domani alle 17 in strada della Pieve, 5/1. L’arcivescovo Sandro Salvucci celebrerà la Santa Messa, poi sarà scoperta una targa di ringraziamento ai donatori e agli enti che hanno sostenuto il progetto. A seguire poi ci sarà la festa, alla quale parteciperanno anche gli altri membri della comunità Papa Giovanni XXIII di cui fa parte "La".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come è fatta la cucina di Belén Rodriguez nella nuova casa - arredata in stile mix&match - Dopo il salotto e la camera da letto, Belén Rodriguez ha mostrato a fan e follower anche la cucina della sua nuova casa a Milano.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Mozzarella Bufala Campana dop - al via nuova edizione del corso per casari del futuro - Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso […]. Una concreta possibilità di futuro lavorativo nella filiera Tutto pronto per la nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. (Sbircialanotizia.it)

Mozzarella Bufala Campana dop - al via nuova edizione del corso per casari del futuro - Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso formativo, riconosciuto dalla Regione Campania, che […]. (Adnkronos) – Tutto pronto per la nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. (Periodicodaily.com)