Co-Housing: socializzazione e benessere che allungano la vita (Di sabato 12 ottobre 2024) Life&People.it Gli anni d’argento non rappresentano più un’ombra di solitudine, ma si rivelano una fase della vita ricca di nuove opportunità e connessioni. In un’Italia sempre più longeva, il co-Housing emerge come soluzione all’avanguardia, riscrivendo il concetto di vita nella terza età. Torino si fa protagonista con il suo raffinato Specht Residenzen, di un progetto ambizioso che potrebbe tracciare la strada per un nuovo modello abitativo a livello nazionale. Ma cosa rende questa iniziativa così speciale? Co-Housing e Senior Housing: le differenze sfumano Prima di addentrarsi nel cuore del progetto è importante fare una precisazione: cosa distingue realmente il co-Housing dal senior Housing? In teoria, molto. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Life&People.it Gli anni d’argento non rappresentano più un’ombra di solitudine, ma si rivelano una fase dellaricca di nuove opportunità e connessioni. In un’Italia sempre più longeva, il co-emerge come soluzione all’avanguardia, riscrivendo il concetto dinella terza età. Torino si fa protagonista con il suo raffinato Specht Residenzen, di un progetto ambizioso che potrebbe tracciare la strada per un nuovo modello abitativo a livello nazionale. Ma cosa rende questa iniziativa così speciale? Co-e Senior: le differenze sfumano Prima di addentrarsi nel cuore del progetto è importante fare una precisazione: cosa distingue realmente il co-dal senior? In teoria, molto.

A Torino - arriva il co-housing urbano per gli over 65 : una struttura con 40 appartamenti pensati per favorire la socializzazione e il benessere che allunga la vita - Includono una sala per musica da camera, una mini biblioteca, un bistrot con salotto e una palestra. Ecco come funziona (e quanto costa). Il nuovo progetto abitativo viene testato per la prima volta in una città italiana, con un format pensato per offrire una longevità più appagante perché condivisa con una rete di persone. (Vanityfair.it)