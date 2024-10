Calcio: Nations League. Portogallo, juventino Conceiçao salta la Polonia (Di sabato 12 ottobre 2024) L'esterno della Juve non sarà con la squadra a Varsavia, ma potrebbe giocare martedì in Scozia LISBONA (Portogallo) - Francisco Conceição non scenderà in campo questa sera nel match valido per il gruppo 1 della Lega di Nations League che attende il suo Portogallo, a Varsavia, contro la Polonia. L'es Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nations League. Portogallo, juventino Conceiçao salta la Polonia Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'esterno della Juve non sarà con la squadra a Varsavia, ma potrebbe giocare martedì in Scozia LISBONA () - Francisco Conceição non scenderà in campo questa sera nel match valido per il gruppo 1 della Lega diche attende il suo, a Varsavia, contro la. L'es

