Ancora rifiuti interrati nel piano di zona, lavori a rilento. Veloccia: "Astral ha garantito un'accelerazione" (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora rifiuti sotto terra nel piano di zona Monte Stallonara. Non una novità, a dire il vero. Il progetto di edilizia economica è stato autorizzato nonostante tutti (Regione Lazio e Comune di Roma) sapessero della presenza di immondizia pericolosa interrata. A distanza di anni, Ancora ne spunta Romatoday.it - Ancora rifiuti interrati nel piano di zona, lavori a rilento. Veloccia: "Astral ha garantito un'accelerazione" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sotto terra neldiMonte Stallonara. Non una novità, a dire il vero. Il progetto di edilizia economica è stato autorizzato nonostante tutti (Regione Lazio e Comune di Roma) sapessero della presenza di immondizia pericolosa interrata. A distanza di anni,ne spunta

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chernobyl dei Casalesi : "150mila metri cubi di rifiuti tossici ancora attivi" - "Nel settembre 2013 e nel febbraio 2014 sono iniziate le attività di trincea dei tre siti in località Marotta di Casal di Principe. L'area di 14500 metri quadrati dove erano presenti i 3 siti, di proprietà dell'istituto diocesano, di Schiavone e della società immobiliare Bellavista era una ex... (Casertanews.it)

Forcella - residenti ancora sul piede di guerra : "Sommersi dai rifiuti. Nessuno ci ascolta" - Non accennano minimamente a placarsi le polemiche che da diversi giorni stanno interessando lo storico quartiere di Forcella. Da ormai diversi anni, nonostante l’innegabile boom turistico che ha migliorato - e di molto - la vivibilità del quartiere, l’emergenza rifiuti a “fasi alterne” continua... (Napolitoday.it)

Gettano bombola di gas ancora piena nella pattumiera : è esplosa nel camion dei rifiuti - netturbino ferito - co/YoVUVPwSBD pic. “La recente esplosione in uno dei nostri veicoli per la raccolta dei rifiuti ha causato il trasporto d’urgenza in ospedale di un membro del nostro equipaggio con vertigini e problemi di udito”, ha dichiarato la consigliera Sarah Ruiz del London Borough of Newham. “Si tratta di un severo promemoria sui pericoli legati allo smaltimento improprio di oggetti pericolosi”, ha ... (Thesocialpost.it)