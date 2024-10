Tragedia nel Napoletano, bimbo di 10 anni si accascia durante la ricreazione e muore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il piccolo stava trascorrendo l'intervallo insieme ai suoi compagni di scuola quando si è accasciato a terra, perdendo i sensi. Per lui non c'è stato nulla da fare Ilgiornale.it - Tragedia nel Napoletano, bimbo di 10 anni si accascia durante la ricreazione e muore Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il piccolo stava trascorrendo l'intervallo insieme ai suoi compagni di scuola quando si èto a terra, perdendo i sensi. Per lui non c'è stato nulla da fare

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia nel Napoletano - esplode un bombola : crolla una palazzina e muore una bambina. Altre tre persone sotto le macerie - Al primo piano una famiglia di 5 persone, marito moglie e tre bambini, tutti sotto le macerie. . Secondo le prime informazioni sembrerebbe che l'esplosione sia avvenuta al secondo piano, nell’abitazione di una persona anziana. . . Purtroppo. Sul posto per i soccorsi carabinieri e vigili del fuoco. Una palazzina di due piani è crollata a Saviano, in provincia di Napoli, a seguito di una esplosione ... (Gazzettadelsud.it)

Tragedia di Ferragosto - bambino di 7 anni si tuffa in piscina e annega nel Napoletano - Un bambino di 7 anni in un agriturismo di Vico Equense , per motivi ancora in fase di accertamento, è annegato dopo essersi tuffato nella piscina della struttura. . . Tragedia di Ferragosto nel Napoletano. Nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo non ce l’ha fatta. . Immediati i soccorsi dei genitori e di altri presenti. (Gazzettadelsud.it)