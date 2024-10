Regionali in Liguria, il sondaggio di Pagnoncelli: Bucci avanti, coalizioni alla pari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il voto per decidere chi sarà il prossimo governatore della Liguria rappresenta una delle prime grandi sfide politiche per valutare la tenuta del governo e la compattezza dell’opposizione, soprattutto dopo le Elezioni Europee. I due principali contendenti sono Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato per il centrodestra, e Andrea Orlando, ex ministro della giustizia, per il centrosinistra. Va ricordato che il cosiddetto “campo largo” del centrosinistra ha escluso Italia Viva, Più Europa e il Psi, a causa del veto posto dal Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Le percentuali dei partiti Nel panorama politico ligure, il Partito Democratico sembra essere il partito con maggior consenso, attestandosi al 24%, seguito da Fratelli d’Italia con il 20%. Più distaccati Forza Italia (9%), il Movimento Cinque Stelle (7,8%) e la Lega (7%). Thesocialpost.it - Regionali in Liguria, il sondaggio di Pagnoncelli: Bucci avanti, coalizioni alla pari Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il voto per decidere chi sarà il prossimo governatore dellarappresenta una delle prime grandi sfide politiche per valutare la tenuta del governo e la compattezza dell’opposizione, soprattutto dopo le Elezioni Europee. I due principali contendenti sono Marco, sindaco di Genova e candidato per il centrodestra, e Andrea Orlando, ex ministro della giustizia, per il centrosinistra. Va ricordato che il cosiddetto “campo largo” del centrosinistra ha escluso Italia Viva, Più Europa e il Psi, a causa del veto posto dal Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Le percentuali dei partiti Nel panorama politico ligure, il Partito Democratico sembra essere il partito con maggior consenso, attestandosi al 24%, seguito da Fratelli d’Italia con il 20%. Più distaccati Forza Italia (9%), il Movimento Cinque Stelle (7,8%) e la Lega (7%).

