Prezzi calmierati e 10mila nuovi posti: così Milano vuole battere il caro affitti per gli studenti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tre obiettivi in agenda. Primo: trovare nuovi posti letto. Secondo: abbassare i Prezzi di stanze e case. Terzo: rendere Milano più accessibile per chi arriva sotto la Madonnina per studiare. Venerdì mattina, a Palazzo Marino, si è tenuto un incontro tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i Milanotoday.it - Prezzi calmierati e 10mila nuovi posti: così Milano vuole battere il caro affitti per gli studenti Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tre obiettivi in agenda. Primo: trovareletto. Secondo: abbassare idi stanze e case. Terzo: renderepiù accessibile per chi arriva sotto la Madonnina per studiare. Venerdì mattina, a Palazzo Marino, si è tenuto un incontro tra il sindaco diGiuseppe Sala e i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mancano 350 autisti - "rivoluzione" Atm : nuovi turni e case a prezzi calmierati - Case messe a disposizione direttamente dall'azienda, in housing sociale. E un approccio diverso sui turni di lavoro, con la collaborazione diretta dei dipendenti, per "costruirli" in modo che siano il più possibile vicini al loro interesse e desiderio. Sono i due punti cardine del tavolo di... (Milanotoday.it)

Nuovi iPhone 16 : specifiche - innovazioni e prezzi - Grazie alla nuova tecnologia Fusion, le foto sono ottimizzate in ogni condizione di luce, da quella solare alle scene più buie. Video e Audio: Dolby Vision e suono professionale Per i videomaker, iPhone 16 Pro offre registrazioni in Dolby Vision 4K a 120 fps, un formato cinematografico che offre qualità video elevata e la possibilità di riprodurre video in slow motion con dettagli impeccabili. (Pantareinews.com)

I prezzi in Italia di iPhone 16 - AirPods 4 e nuovi Apple Watch - 109 euro per 256 GB e raggiunge 1. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in ... (Webmagazine24.it)