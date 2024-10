It.newsner.com - Meghan Markle “frustrata” da nuova foto del principe William

Leggi tutta la notizia su It.newsner.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La vita dele di Kate Middleton sta lentamente tornando alla normalità. Lassa del Galles ha rivelato qualche tempo fa di aver terminato le cure per il cancro, ma non si è ancora ripresa del tutto. Nonostante ciò, sembra che la coppia reale non si sia lasciata fermare da questo problema. Infatti, si apprende che ora stanno puntando a entrare nel “mercato” degli Stati Uniti. Secondo le fonti, il fatto chee Kate abbiano mosso i primi passi verso un possibile lavoro reale negli Stati Uniti ha lasciato. Vale la pena ricordare che i rapporti tra ilHarry,e la Famiglia Reale non stanno migliorando. In più, si ritiene che qualcosa fatto dapochi giorni fa abbia peggiorato le cose. Ildi Galles ha visitato la RAF Northolt per celebrare la campagna “Up Against Time” della London Air Ambulance.