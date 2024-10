Ilgiorno.it - Le cavalle maltrattate di San Siro. Chi gestiva i due animali vuole difendersi in Tribunale

(Di venerdì 11 ottobre 2024) SANQuando le avevano trovate, nel 2020, erano rinchiuse in un fabbricato fatiscente di San, in alto lago, sporche e ferite, senza cibo né acqua. La cavalla Flika, cinque anni e la sua compagna di 17 anni, erano state salvate da alcuni residenti, che avevano chiamato i carabinieri forestali anche per motivi di sicurezza: ogni tanto i dueriuscivano a superare la rete metallica semidistrutta che avrebbe dovuto impedirgli di invadere la strada. La loro sorte da quel momento era cambiata: sequestrate e messe all’asta, leerano state acquistate da un agriturismo di Cremona. Ma ora a processo, con l’accusa di maltrattamento di, è finito Ugo Ortelli, 66 anni di San, che avrebbe avuto l’incarico di gestire i due cavalli.