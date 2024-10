Ilnapolista.it - Javier Cercas: «Non è vero che Nadal ci ha reso tutti migliori. Solo lui è stato il migliore»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Rafasi ritira e uno, che ha passato metà della sua vita a seguirlo come un tifoso senza cervello e perfino a scrivere di lui di tanto in tanto, non sa cosa dire”.non sa cosa dire. Miracoli di: lasciare senza fiato uno dei più bravi e prolifici scrittori spagnoli. El Paìs gli ha affidato uno degli editoriali sull’addio della leggenda del tennis.ovviamente ne dà una lettura collaterale: “Mi rifiuto assolutamente di dire checi ha, come immagino si dica spesso di questi tempi (soprattutto in Spagna). Più falso di ogni falsità. Noi, a cominciare dagli spagnoli, continuiamo ad essere un gruppo di infelici, e oggi un po’ più di ieri, perché sappiamo che non vedremo mai più giocare. In effetti, in questo momento è difficile farsi un’idea della vera grandezza di quest’uomo”.