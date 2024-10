Italia, tir incastrato tra le rocce: caos e panico (Di venerdì 11 ottobre 2024) Disavventura per un autista che viaggiava a bordo di un tir in Italia. Il suo tentativo di manovra non è andato a buon fine e il mezzo pesante è rimasto incastrato tra le mura della città. Il camion non riusciva più a muoversi e ha bloccato la strada creando disagi alla circolazione. Come si è risolta la singolare vicenda? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maltempo, il ciclone Kirk arriva in Italia: cosa succede Leggi anche: Sammy Basso, il dettaglio sul funerale fa piangere tutti: cosa si è scoperto Cagliari, tir incastrato nella porta di S’Avanzada: come è successo La particolare vicenda è accaduta nella mattinata di ieri, giovedì 10 ottobre 2024, a Cagliari. Un tir è rimasto incastrato nella porta di S’Avanzada a Castello. Tvzap.it - Italia, tir incastrato tra le rocce: caos e panico Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Disavventura per un autista che viaggiava a bordo di un tir in. Il suo tentativo di manovra non è andato a buon fine e il mezzo pesante è rimastotra le mura della città. Il camion non riusciva più a muoversi e ha bloccato la strada creando disagi alla circolazione. Come si è risolta la singolare vicenda? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maltempo, il ciclone Kirk arriva in: cosa succede Leggi anche: Sammy Basso, il dettaglio sul funerale fa piangere tutti: cosa si è scoperto Cagliari, tirnella porta di S’Avanzada: come è successo La particolare vicenda è accaduta nella mattinata di ieri, giovedì 10 ottobre 2024, a Cagliari. Un tir è rimastonella porta di S’Avanzada a Castello.

