"Inaccettabile, accordi disattesi. Cosa chiedo a Israele": spari su base italiana, l'affondo di Tajani (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'esercito israeliano apre il fuoco contro una base Unifil italiana in Libano, una circostanza che per ovvie ragioni ha aperto un grosso caso diplomatico. Idf, da par suo, chiede che venga liberata la base poiché i miliziani di Hezbollah sfruttano la prossimità del sito per difendersi, oltre ad avere - spiega sempre l'esercito israeliano - una fitta rete di tunnel in quell'area. Insomma, Idf chiede una zona-cuscinetto di 5 chilometri. In seguito a quanto accaduto, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato di "possibili crimini di guerra". Israele da par suo ha risposto spiegando la situazione, annunciando di aver aperto un'inchiesta su quanto accaduto e cercando di distendere i toni, ma tenendo il punto e ribadendo la posizione. Ora, sulla vicenda, arriva anche il commento di Antonio Tajani, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri. Liberoquotidiano.it - "Inaccettabile, accordi disattesi. Cosa chiedo a Israele": spari su base italiana, l'affondo di Tajani Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'esercito israeliano apre il fuoco contro unaUnifilin Libano, una circostanza che per ovvie ragioni ha aperto un grosso caso diplomatico. Idf, da par suo, chiede che venga liberata lapoiché i miliziani di Hezbollah sfruttano la prossimità del sito per difendersi, oltre ad avere - spiega sempre l'esercito israeliano - una fitta rete di tunnel in quell'area. Insomma, Idf chiede una zona-cuscinetto di 5 chilometri. In seguito a quanto accaduto, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato di "possibili crimini di guerra".da par suo ha risposto spiegando la situazione, annunciando di aver aperto un'inchiesta su quanto accaduto e cercando di distendere i toni, ma tenendo il punto e ribadendo la posizione. Ora, sulla vicenda, arriva anche il commento di Antonio, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crosetto - in Libano colpito l'interno di una base italiana - Così il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Ieri, in serata, militari regolari dell'Idf avevano neutralizzato alcuni componenti del sistema di video sorveglianza presso la base 1-31, il sistema di illuminazione e un ripetitore radio presso la base 1-32A con il tiro di armi portatili. Stamattina, poi, alcuni colpi di armi portatili hanno colpito l'interno della base 1-31, su cui è seguito il ... (Quotidiano.net)

Componentistica italiana per la Cina : il caso Idrobase in Veneto - Componentistica: tra Italia e Cina – come noto da tempo – è il Paese del Dragone ad avere il sopravvento. Una iniziativa che cerca di operare anche da un dato negativo, per […] The post Componentistica italiana per la Cina: il caso Idrobase in Veneto appeared first on L'Identità . Ma c’è un caso tutto italiano che si segnala come antesignano di una possibile inversione di rotta, di un ... (Lidentita.it)

Approvata - anche con voti di M5S e Italia Viva - la mozione presentata dal gruppo PD per rivedere la normativa per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri alla base dello Ius Scholae - ” Intervengono il capogruppo Pd Vincenzo Ceccarelli e la consigliera Anna Parsi prima firmataria della mozione. Il quadro sociale, economico e culturale in Italia, da allora, si è profondamente trasformato, e l’attuazione di questa norma non è più procrastinabile. “Una riforma che non può più essere rimandata. (Lanazione.it)