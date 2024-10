Panorama.it - Ferrari: dentro la fabbrica di Maranello

(Di venerdì 11 ottobre 2024) È uno dei pochi casi in cui la parola "mito" non è un'esagerazione. Uomini, donne, giovani, anziani, bambini, non fa alcuna differenza: il fascino dellaè unico. Non serve essere appassionati di motori o intenditori di automobili per conoscerla: laè parte di una storia straordinaria, partita da lontano, nel 1947, e che deve tutto a un grande visionario, Enzo. Da allora, la storia è stata portata avanti nel suo nome da altri uomini che ne hanno rispettato spirito e immaginazione. Una storia che ha messo radici a, fatta di intuito, genialità, impegno e successo. Un viaggio fatto di corse e vittorie, sperimentazioni e modelli iconici, vetture esclusive che si possono anche incrociare sulle strade di tutti i giorni.