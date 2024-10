Lanazione.it - Dany Quarrata ok contro Legnaia. Esordio di Angelucci

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La prima vittoria stagionale del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori coincide con l’arrivo adell’ex Gema Montecatini Simone(nella foto), messo sotto contratto dalla dirigenza quarratina sino al termine della stagione. In campo successo (79-62) sulla Cantini Lorano Olimpiaal PalaMelo. Da segnalare anche il rientro sul parquet dopo la squalifica di Tiberti. Nel prossimo in, in programma domani, ilBasket sarà di scena, a partire dalle 19, a Cecina. Tabellino:5, Lytvyn, Balducci 6, Molteni 14, Nyuol, Calabrese 10, Regoli 9, Diks 5, Artioli 9, Antonini 7, Babovic, Tiberti 14. "Siamo contentissimi – afferma il direttore sportivo biancoblu, Marco Nannini – di inserire nel nostro roster un giocatore come. Parliamo di un elemento da categoria superiore, che completa la squadra.