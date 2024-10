Campi Flegrei, il prof americano Bodnar: “Buchiamo il sottosuolo, è una tecnica sicura” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli innumerevoli terremoti che si stanno susseguendo nella zona dei Campi Flegrei continuano a preoccupare i residenti e le autorità italiane. Robert J. Bodnar, professore del dipartimento di Geoscienze del Virginia Polytechnic Institute, in questi giorni è in visita a Pozzuoli, dove ripropone il tema delle trivellazioni per controllare il bradisismo dei Campi Flegrei. È la soluzione emersa dalla ricerca “La Terra che respira”, condotta insieme ai professori A. Lima, B. De Vivo, F.J. Spera e H.E. Belkin. Trivellazioni che però sono ritenute pericolose dalla Protezione Civile Nazionale e da molti altri scienziati, oltre ad essere oggetto di contestazioni da parte degli ambientalisti.Leggi anche: Campi Flegrei, al via l’esercitazione con i cittadini: quando e tutti i dettagli “Secondo i nostri dati sappiamo che l’attività sismica non dipende dalla risalita del magma, ma dai fluidi. Thesocialpost.it - Campi Flegrei, il prof americano Bodnar: “Buchiamo il sottosuolo, è una tecnica sicura” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli innumerevoli terremoti che si stanno susseguendo nella zona deicontinuano a preoccupare i residenti e le autorità italiane. Robert J.essore del dipartimento di Geoscienze del Virginia Polytechnic Institute, in questi giorni è in visita a Pozzuoli, dove ripropone il tema delle trivellazioni per controllare il bradisismo dei. È la soluzione emersa dalla ricerca “La Terra che respira”, condotta insieme aiessori A. Lima, B. De Vivo, F.J. Spera e H.E. Belkin. Trivellazioni che però sono ritenute pericolose dalla Protezione Civile Nazionale e da molti altri scienziati, oltre ad essere oggetto di contestazioni da parte degli ambientalisti.Leggi anche:, al via l’esercitazione con i cittadini: quando e tutti i dettagli “Secondo i nostri dati sappiamo che l’attività sismica non dipende dalla risalita del magma, ma dai fluidi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campi Flegrei - è il giorno di It-alert : come funziona l’esercitazione sulla “possibile attività vulcanica” - In una situazione reale l’avviso segnalerebbe l’inizio delle attività previste dal Piano di allontanamento della popolazione. Sabato entrerà in gioco la popolazione locale, che però, come già accaduto per altre iniziative, non ha risposto in massa all’iniziativa. Il fenomeno dell’overshooting, inoltre, potrebbe far recapitare l’It-alert anche agli utenti che si trovano nelle regioni confinanti o ... (Notizie.com)

IT Alert Campania - nuovo messaggio di test per rischio eruzione Campi Flegrei : a che ora suona oggi l’11 ottobre - Venerdì 11 ottobre è previsto un test di IT-Alert del sistema nazionale di allarme pubblico in Campania per il rischio specifico di eruzione imminente del vulcano dei Campi Flegrei. Il messaggio comparirà su tutti i cellulari nei comuni dell’area rossa (Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano e Giugliano in Campania) e potrebbe essere ricevuto anche nelle regioni vicine. (Fanpage.it)

It-Alert Campi Flegrei - oggi il test per eruzione imminente - (Adnkronos) – It-Alert, nuovo test di simulazione per una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Oggi, venerdì 11 ottobre, alle… L'articolo It-Alert Campi Flegrei, oggi il test per eruzione imminente proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)