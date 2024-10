Bambino di 10 anni muore a scuola durante la ricreazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Social. Bambino di 10 anni muore a scuola durante la ricreazione. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Un Bambino di 10 anni ha perso la vita durante l’orario scolastico. L’episodio è avvenuto nel nostro Paese nella tarda mattinata di oggi venerdì 11 ottobre 2024. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo. Tvzap.it - Bambino di 10 anni muore a scuola durante la ricreazione Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Social.di 10la. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Undi 10ha perso la vital’orario scolastico. L’episodio è avvenuto nel nostro Paese nella tarda mattinata di oggi venerdì 11 ottobre 2024. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo.

