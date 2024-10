Autumn Fest 2024: tradizione e musica a Mugnano del Cardinale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 19 e 20 ottobre 2024, Mugnano del Cardinale (AV) sarà il palcoscenico dell’attesissima Autumn Fest, una Festa dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e alla buona musica dal vivo. L’evento, organizzato dal Forum Giovanile di Mugnano del Cardinale con il patrocinio del Comune Avellinotoday.it - Autumn Fest 2024: tradizione e musica a Mugnano del Cardinale Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 19 e 20 ottobredel(AV) sarà il palcoscenico dell’attesissima, unaa dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e alla buonadal vivo. L’evento, organizzato dal Forum Giovanile didelcon il patrocinio del Comune

