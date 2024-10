Al presidio ex Gkn attesa anche Greta Thunberg (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayÈ attesa per domani pomeriggio, sabato 12 ottobre, Greta Thunberg l’attivista svedese per il clima, al presidio ex Gkn dove oggi è partita la tre giorni sulla reindustrializzazione verde dal basso. Nel fine settimana si terranno Firenzetoday.it - Al presidio ex Gkn attesa anche Greta Thunberg Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayÈper domani pomeriggio, sabato 12 ottobre,l’attivista svedese per il clima, alex Gkn dove oggi è partita la tre giorni sulla reindustrializzazione verde dal basso. Nel fine settimana si terranno

