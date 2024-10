Zelensky dice che la guerra può finire nel 2025. Entra nel vivo il suo tour in Europa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la situazione sul campo di battaglia “crea opportunità” di prendere provvedimenti per porre fine alla guerra in Ucraina entro il 2025. “In ottobre, novembre e dicembre abbiamo la possibilità di muovere le cose verso la pace e la stabilità duratura. La situazione sul campo di battaglia crea l'opportunità di fare questa scelta: la scelta di un'azione decisiva per porre fine alla guerra non più tardi del 2025”, ha affermato al vertice Ucraina-Europa sudorientale a Dubrovnik. Zelensky infatti ieri era in Croazia, mentre oggi sarà a Parigi e Londra, poi in serata volerà a Roma, dove oggi incontrerà la premier Giorgia Meloni e domani il Papa. Il presidente ucraino ha sottolineato che l'Unione europea deve “unire l'intero continente, tutte le nazioni democratiche d'Europa, comprese tutte le vostre. Ilfoglio.it - Zelensky dice che la guerra può finire nel 2025. Entra nel vivo il suo tour in Europa Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha detto che la situazione sul campo di battaglia “crea opportunità” di prendere provvedimenti per porre fine allain Ucraina entro il. “In ottobre, novembre embre abbiamo la possibilità di muovere le cose verso la pace e la stabilità duratura. La situazione sul campo di battaglia crea l'opportunità di fare questa scelta: la scelta di un'azione decisiva per porre fine allanon più tardi del”, ha affermato al vertice Ucraina-sudorientale a Dubrovnik.infatti ieri era in Croazia, mentre oggi sarà a Parigi e Londra, poi in serata volerà a Roma, dove oggi incontrerà la premier Giorgia Meloni e domani il Papa. Il presidente ucraino ha sottolineato che l'Unione europea deve “unire l'intero continente, tutte le nazioni democratiche d', comprese tutte le vostre.

