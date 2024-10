Un Posto al Sole, anticipazioni 11 ottobre: Guido e Mariella si scontrano per Lollo, Damiano incontra Felice (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì. anticipazioni della trama della puntata di Un Posto al Sole in onda venerdì 11 ottobre su Rai 3, alle 20.50: Il mantenimento di Lollo crea nuovi problemi a Guido e Mariella. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay. anticipazioni di Un Posto al Sole: Jimmy è nei guai dopo un cattivo consiglio di Micaela Damiano, inizialmente riluttante, potrebbe finalmente lasciarsi convincere da Rosa a dare ascolto a Felice Cascella che le Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 11 ottobre: Guido e Mariella si scontrano per Lollo, Damiano incontra Felice Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.della trama della puntata di Unalin onda venerdì 11su Rai 3, alle 20.50: Il mantenimento dicrea nuovi problemi a. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.di Unal: Jimmy è nei guai dopo un cattivo consiglio di Micaela, inizialmente riluttante, potrebbe finalmente lasciarsi convincere da Rosa a dare ascolto aCascella che le

