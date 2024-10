The Sticky – Il grande furto: le prime foto della nuova dark comedy Prime Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) The Sticky – Il grande furto: le Prime foto della nuova dark comedy Prime Video Oggi Prime Video ha svelato le Prime immagini di The Sticky – Il grande furto, una dark comedy incalzante, ispirata alla vera storia del “grande furto dello sciroppo d’acero canadese”. Dagli showrunner Ed Herro e Brian Donovan, la serie segue le vicende di Ruth Landry (Margo Martindale, tre volte vincitrice agli Emmy), tenace coltivatrice di sciroppo d’acero di mezza età, che quando le autorità minacciano di portarle via tutto ciò che ama, decide di darsi al crimine. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) The– Il: leOggiha svelato leimmagini di The– Il, unaincalzante, ispirata alla vera storia del “dello sciroppo d’acero canadese”. Dagli showrunner Ed Herro e Brian Donovan, la serie segue le vicende di Ruth Landry (Margo Martindale, tre volte vincitrice agli Emmy), tenace coltivatrice di sciroppo d’acero di mezza età, che quando le autorità minacciano di portarle via tutto ciò che ama, decide di darsi al crimine.

