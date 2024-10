Serie C, Kabel Volley Prato. Missione compiuta nella prima. Vittoria netta a Grosseto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Invicta Volley Grosseto 0 Kabel Volley Prato 3 INVICTA Volley Grosseto: Tassi, Ferrari, Lazzeretti, Lorenzini, Vannucci, Carmelita, Terrosi, Temperani, Camarri, Corridori, Gigi, Cognata, Massetti. All. Ferrari. Volley Prato: Alpini, Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Alfaioli, Trancucci, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli. Arbitri: Nucci e Brachi. Parziali: 18-25; 20-25; 21-25. Missione compiuta. Prato vince a Grosseto all’esordio e inizia nel migliore dei modi la sua avventura in Serie C maschile. Vittoria da pronostico ma non scontata e quindi bravissimi i ragazzi di Novelli ad imporsi su una formazione giovane ma ricca di talento che certo, soprattutto in casa, darà noia a molti. Certo non è stata una Kabel perfetta e neppure scintillante ma per adesso serve soprattutto che sia vincente. Lanazione.it - Serie C, Kabel Volley Prato. Missione compiuta nella prima. Vittoria netta a Grosseto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Invicta3 INVICTA: Tassi, Ferrari, Lazzeretti, Lorenzini, Vannucci, Carmelita, Terrosi, Temperani, Camarri, Corridori, Gigi, Cognata, Massetti. All. Ferrari.: Alpini, Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Alfaioli, Trancucci, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli. Arbitri: Nucci e Brachi. Parziali: 18-25; 20-25; 21-25.vince aall’esordio e inizia nel migliore dei modi la sua avventura inC maschile.da pronostico ma non scontata e quindi bravissimi i ragazzi di Novelli ad imporsi su una formazione giovane ma ricca di talento che certo, soprattutto in casa, darà noia a molti. Certo non è stata unaperfetta e neppure scintillante ma per adesso serve soprattutto che sia vincente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley Prato - scatta il campionato. Missione Grosseto a testa alta - Squadra neopromossa in categoria quella allenata da coach Enrico Ferrari, formata da giovani atleti di talento, età media di 17/18 anni, che si dividono tra serie B e C. 30 al palazzetto dello sport di Marina di Grosseto). . Prende il via questo fine settimana il massimo torneo regionale di pallavolo (serie C) e per il Volley Prato di Mirko Novelli l’avversaria è l’Invicta Volley Grosseto ... (Lanazione.it)

Volley Prato : si scaldano i motori - Noi avevamo obiettivi diversi relativi alla preparazione e se a questo sommiamo che abbiamo giocato sottotono ecco che si spiega il 4-1 in favore loro. "Siamo molto lontani da quello che vogliamo – aggiunge -. Ho programmato sette amichevoli". Con Rufina, invece, siamo stati più sciolti e abbiamo fatto vedere qualcosa di buono". (Lanazione.it)

Volley Prato - esordio in campionato a Grosseto - Esordio a cui seguirà il match casalingo contro Migliarino e poi la trasferta a Pisa prima della pausa. Un esordio tosto in casa di una squadra tradizionalmente ostica come Grosseto, ricca di giovani talenti che già frequentano la prima squadra in serie B. Torneo compresso e complesso, quello di C, in cui non è consentito sbagliare e, proprio da questo punto di vista, potrà risultare utile il ... (Lanazione.it)