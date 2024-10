Tpi.it - Morata, il racconto della depressione: “Stavo malissimo, non riuscivo neanche ad allacciarmi le scarpe”

(Di giovedì 10 ottobre 2024)e il periodo buio. L’attaccante del Milan ha parlato di salute mentale, nel corso di un’intervista ai microfoniradio spagnola Herrera en Cope. Una storia lunga, che risale ai tempi del Chelsea, e dolorosa. “Quando attraversi momenti davvero difficili, come lao gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte. Alla fine per me la cosa migliore era andarmene via dalla Spagna, perché era una situazione che non potevo più sopportare”, ha detto l’attaccante.